Уряд Грузії вчергове заборонив президентці країни Зурабішвілі виїзд за кордон

Уряд Грузії відмовив президентці країни Саломе Зурабішвілі у робочому візиті до Литви у квітні. Про це повідомляє NewsGeorgia в четвер, 4 квітня.

"Відмовити президентові Грузії у зв'язку з робочим візитом до Литовської Республіки, місто Вільнюс, у період з 10 по 12 квітня", - йдеться в указі прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе.

Видання зазначає, що відносини Зурабішвілі з урядом правлячої партії Грузинська мрія досягли своєї найнижчої точки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зурабішвілі критикувала грузинську владу за недостатню підтримку Києва, зближення з Москвою та слабкі зусилля на шляху євроінтеграції країни. У правлячій партії стали блокувати закордонні візити президентки. Це пояснювали тим, що своїми заявами вона нібито шкодить країні.

Зурабішвілі продовжила їздити у відрядження до Європи за власний кошт. Це стало підставою для початку процедури її імпічменту, який у результаті провалився.

Джерело: Кореспондент