Влада Грузії злякалася "українізації", але спокійно русифікується - відповідь України

У міністерстві закордонних справ України заявили про стурбованість загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у Парламенті Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу", – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що дотримання прав та свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до вирішення суспільно-важливих питань є необхідними умовами для розбудови європейського майбутнього країни.

"Викликають обурення коментарі Премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт. Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", – зазначили у МЗС.

Також у міністерстві додали, що наша держава зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії сталася масштабна бійка після того, як член опозиції Алеко Елісашвілі вдарив кулаком по обличчю лідера парламентської фракції правлячої партії «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе, коли той виступав на трибуні під час обговорення суперечливого «закону про іноагентів».

Того ж дня у Тбілісі відбулися перші затримання мітингувальників, яких правоохоронці звинуватили у "хуліганстві та непокорі поліції".

Увечері 16 квітня поліція почала розганяти протестувальників навколо будівлі парламенту за допомогою сльозогінного газу та водомета. Деякі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

Джерело: ZN,UA