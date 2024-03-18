Відомий військовий волонтер дядя Гриша з Херсона побував з місією у Львові

Відомий волонтер-десантник дядя Гриша з Херсона у свої 77 роки, на колісному кріслі приїхав до Львова, щоб зібрати гроші на безпілотники для українських військових

«Донати зараз зменшилися, а потреби наших хлопців – аж ніяк. От я і вирішив поїхати в такий тур Україною. Вже був у Тернополі та Івано-Франківську, а тут на цьому місці [пр.Свободи, біля пам’ятника Т.Шевченку – ред.] буду до 19 березня»,

– каже дядя Гриша (Григорій Янченко).

Львів’яни та гості міста впізнають легендарного волонтера, підходять, фотографуються, дякують за підтримку армії і, звичайно, донатять.

Нині під опікою дяді Гриші перебувають 59-та окрема мотопіхотна бригада, Тероборона Херсонщини, 25-та повітрянодесантна Січеславська і 1-й окремий мотопіхотний батальйон «Волинь». Він не передає кошти благодійним фондам чи організаціям, а працює по запитах частин, возить потрібне самотужки або передає через знайомих волонтерів.

Григорій Янченко відомий тим, що навіть під час окупації Херсону виїжджав на своєму інвалідному кріслі з українським прапором і збирав гроші на ЗСУ. Окупанти не посміли його навіть торкнутися!

Джерело: Укрінформ