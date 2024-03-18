"Підтримати"
Тренди:
Новини
Відомий військовий волонтер дядя Гриша з Херсона побував з місією у Львові
Кабмін схвалив Програму щодо розвитку і функціонування української мови
На Закарпатті вшанували 85 річницю прагнення жити у самостійній Україні
Уряд вкотре визначився з місцем Національного військового кладовища
На окупованих територіях Росією буде мобілізовано громадян України
Помер відомий український політик Геннадій Москаль
В Одесі все збільшується кількість жертв російської ракетної атаки
Українські письменники-фантасти номіновані на престижну британську премію
Кіберполіція попередила про шахрайство від імені супермаркетів
На антарктичну станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та українська експедиція
На Харківщині чоловік підірвався на міні на власному городі
"Укрзалізниця" надає деяким категоріям населення пільгові умови на проїзд
"Єдине вікно" для ветеранів та їхніх сімей у ЦНАПах - над чим працює уряд
Норвезька спілка письменників посмертно нагородила українську письменницю
Від президента вимагають впровадити механізм протидії сексуальним домаганням і насильству в армії
Всі новини
Війна / Суспільство / Львів / Вибір редакції

Відомий військовий волонтер дядя Гриша з Херсона побував з місією у Львові

23:41, 18 бер 2024
6
Версія для друку

 

Відомий волонтер-десантник дядя Гриша з Херсона у свої 77 роки, на колісному кріслі приїхав до Львова, щоб зібрати гроші на безпілотники для українських військових

«Донати зараз зменшилися, а потреби наших хлопців – аж ніяк. От я і вирішив поїхати в такий тур Україною. Вже був у Тернополі та Івано-Франківську, а тут на цьому місці [пр.Свободи, біля пам’ятника Т.Шевченку – ред.] буду до 19 березня»,
 – каже дядя Гриша (Григорій Янченко).

Львів’яни та гості міста впізнають легендарного волонтера, підходять, фотографуються, дякують за підтримку армії і, звичайно, донатять.

Нині під опікою дяді Гриші перебувають 59-та окрема мотопіхотна бригада, Тероборона Херсонщини, 25-та повітрянодесантна Січеславська і 1-й окремий мотопіхотний батальйон «Волинь». Він не передає кошти благодійним фондам чи організаціям, а працює по запитах частин, возить потрібне самотужки або передає через знайомих волонтерів.

Григорій Янченко відомий тим, що навіть під час окупації Херсону виїжджав на своєму інвалідному кріслі з українським прапором і збирав гроші на ЗСУ. Окупанти не посміли його навіть торкнутися!

Джерело: Укрінформ


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще