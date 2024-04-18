Енергетична система України зазнала сильних пошкоджень, проте для збалансування її у пікові години споживання, застосовуватись відключення для споживачів не буде. Так прокоментував ситуацію очільник НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

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“Наразі ми не плануємо застосовувати графіки які призвели б до відключення побутових споживачів. Це не стосується на жаль міста Харкова де є особлива, своя ситуація з пошкодженням практично всіх основних об'єктів енергосистеми міста. Але в усіх інших регіонах ми не плануємо залучати побутових споживачів до обмежень електропостачання, до цих графіків”, – повідомив Володимир Кудрицький.

Поточна ситуація вимагає експортувати електричну енергію і Україна наразі використовує можливості для отримання енергії від європейських партнерів у обсязі який дорівнює приблизно потужності одного блоку атомної станції.

Надалі ситуація може погіршуватись внаслідок того, що для балансування системи потрібно повне відновлення основних потужностей для чого потрібно поки що не визначений проміжок часу. Крім того, влітку починається ремонтна кампанія на атомних станціях. Саме тому буде відчутним дефіцит електроенергії. Він буде компенсуватись завдяки запиту на аварійну допомогу та експортування електроенергії. Проте потужність приймальної частини може не перекривати запиту у системі. Тому будуть запроваджуватись обмеження.

Як додатковий і останній засіб для збалансування системи енергетики можуть, за словами Володимира Кудрицького, використати і обмеження побутових споживачів.

Раніше, після масованих ударів по енергетичним об'єктам, зазначалось про необхідність впровадження погодинних відключень. Проте введення регулярних погодинних відключень у всіх регіонах країни не потрібне. Ворожі атаки знищують в основному системи передачі, хоча під прицілом залишається і генерація. В цілому, без електроенергії в Україні залишається внаслідок бойових дій приблизно 360-400 населених пунктів. Цей показник з початку широкомасштабного вторгнення прогнозовано стабільний, оскільки в цих регіонах утримувати мережу майже неможливо через регулярні обстріли.