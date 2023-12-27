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Вартість електроенергії для побутових споживачів зберігатиметься ще чотири місяці
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Енергетика / Споживчий ринок / Влада

Вартість електроенергії для побутових споживачів зберігатиметься ще чотири місяці

22:02, 27 гру 2023
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Кабінет міністрів продовжив дію ПСО (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів) на електроенергію до кінця квітня наступного року.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - заявив Шмигаль.

За його словами, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць. Вже протягом кількох днів знижується добовий максимум споживання електроенергії.

"Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", - запевнив прем'єр.

Він додав, що за останній тиждень Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії. 

Також під час засідання 27 грудня Кабмін схвалив залучення для "Укренерго" 3 млн євро від Європейського інвестиційного банку для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

Економічна правда


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