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Війна / Кримінал / Енергетика

Компанія "Укренерго" попереджає про шахрайські дії від її імені

23:06, 23 січ 2024
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Компанія "Укренерго" попередила українців про шахрайські повідомлення, які розсилаються нібито від її імені. У компанії закликали громадян не реагувати на такі повідомлення.

 В Національній енергетичній компанії "Укренерго" передали, про шахраїв, які нібито від імені компанії пишуть українцям та виманюють у них особисті дані. Про це з посиланням на "Укренерго" пише УНН.

Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо – "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду  

підкреслюють у компанії. В "Укренерго" закликають українців не переходити за жодними посиланням та не заповнювати жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях.

Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях, - пояснили в НЕК "Укренерго". Також компанія просить небайдужих українці надсилати скарги на такі повідомлення та не допускати їхнього поширення серед друзів чи знайомих.

Нагадаємо, 22 січня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про шахрайські повідомлення від нібито ДСНС. 

У відомстві зазначили, що не здійснювали розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно.


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