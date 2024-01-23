Компанія "Укренерго" попереджає про шахрайські дії від її імені

Компанія "Укренерго" попередила українців про шахрайські повідомлення, які розсилаються нібито від її імені. У компанії закликали громадян не реагувати на такі повідомлення.

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" передали, про шахраїв, які нібито від імені компанії пишуть українцям та виманюють у них особисті дані. Про це з посиланням на "Укренерго" пише УНН.

Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо – "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду

підкреслюють у компанії. В "Укренерго" закликають українців не переходити за жодними посиланням та не заповнювати жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях.

Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях, - пояснили в НЕК "Укренерго". Також компанія просить небайдужих українці надсилати скарги на такі повідомлення та не допускати їхнього поширення серед друзів чи знайомих.

Нагадаємо, 22 січня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про шахрайські повідомлення від нібито ДСНС.

У відомстві зазначили, що не здійснювали розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно.