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Суспільство / Спосіб життя

Волинянин зліпив найбільшого сніговика в Україні, але до книги рекордів не попав

23:32, 23 січ 2024
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19-річний Андрій Мороз із села Бихів Камінь-Каширського району на Волині зліпив сніговика висотою у понад шість метрів та окружністю — 13,5 метрів.

Як розповів хлопець Суспільному, ліпив сніговика шість днів, нині його верхня частина частково зруйнувалась, проте два нижніх шари міцно стоять.

Для того, щоб зліпити такого великого сніговика, то нижній шар укріпив опалубкою, щоб конструкція трималася і не розвалювалася. Робив снігові блоки та складав їх до купи, як цеглинки", — каже волинянин.

Сніговика зліпив на городі біля хати. Каже, коли не вистачало снігу возив його з дороги причепом з мотоблока. Ліпити сніговика, говорить Андрій Мороз, трохи допомагав менший брат, решту — сам.

Доводилося працювати і вночі, щоб підлаштуватися під погоду. Спочатку ліпив маленькі частини, чекав, коли вони підмерзнуть, а тоді продовжував створювати снігову скульптуру, щоб не розвалилося", — розповідає Андрій Мороз. На найвищу частину сніговика Андрій лазив по драбині. 

Андрій закінчив вище професійне училище за спеціальністю столяр. Будівничого досвіду, каже, що не мав.

"Я дивився на рекорди України про найвищий сніговик, то мій за нього більший. Я спочатку поміряв, то в мене вийшло 6 метрів висоти, а рекорд — 6,3 метри. Потім ще раз переміряв і вийшло 6,15 метра", — говорить волинянин.

Свого сніговика Андрій Мороз на внесення рекорду не подавав. Каже, що ідея зліпити його виникла для того, щоб здобути популярності в соцмережах. І, схоже, його розрахунок справдився. Бо де ще б ми побачили такого сніговика?


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