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Росіяни своїми атаками хочуть зруйнувати всю енергетику України - міністр Галущенко

21:09, 28 бер 2024
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Метою удару РФ по Україні 22 березня був повний блекаут, збитки, завдані енергетиці, ще підраховують.
Про це сказав на брифінгу в Харкові міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані магістральні підстанції по всій країні. Безпосередній вплив відчули 12 областей. Це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці з початку великої агресії. Більше ніж 150 засобів ураження одночасно. У 2022-2023 роках ми нараховували близько ста засобів враження одночасно”, - сказав міністр.

Він констатував, що атака вплинула на всю систему.

“Хороша новина в тому, що система стабільна і вона цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції. Метою був тотальний блекаут держави. Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом - це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер”, - зазначив Галущенко.

Харківщина має найбільший масштаб руйнувань на об'єктах генерації та передачі електроенергії.

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“Зараз ми ще не маємо повної верифікації. Працюють відповідні служби 24 на 7, щоб ми отримали найшвидше доступ до обладнання. Розберемо ці завали, подивимося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах”, - сказав міністр.

За приблизними підрахунками, може йтися про мільярди гривень.

Як повідомляв Укрінформ, на відновлення потужностей ДніпроГЕСу до того стану, який був перед ударом РФ 22 березня, потрібні роки, вважає генеральний директор «Укргідроенерго».

Джерело: Укрінформ


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