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В Україні невдовзі розпочинає роботу Реєстр збитків внаслідок російської агресії
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В Україні невдовзі розпочинає роботу Реєстр збитків внаслідок російської агресії

21:46, 29 бер 2024
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Реєстр збитків внаслідок російської агресії почне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. 

Про це повідомили у пресслужбі реєстру.

2 квітня 2024 року реєстр збитків від російської агресії (скорочена назва англійською – RD4U) офіційно відкриє процес подання заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих російською агресією проти України.

Рада RD4U вирішила відкрити реєстр для подання заяв, доказів та пов'язаної інформації, переконавшись, що вже створено необхідну документальну і технічну базу. 

Історичне відкриття відбудеться у Гаазі в рамках міністерської конференції "Відновлення справедливості для України" за присутності генсека Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, керівників міжнародних організацій і топпосадовців з понад 60 держав.

Пріоритетна категорія заявників, на яких зосередяться у першу чергу – люди, у який зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 000 до 600 000 заяв. 

Згодом почнуть приймати заявки за додатковими категоріями, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов'язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України. 

"Такий поетапний підхід дозволить Реєстру організувати ефективне подання заяв, а також підготувати власні системи для якомога швидшого опрацювання заяв та внесення їх до Реєстру", – пояснили у пресслужбі. 

Заяви подаватимуться до RD4U через "Дію" – мобільний додаток або вебпортал.

22 березня 2024 року Реєстр збитків відкрив свій офіс у Києві. Його завданням є взаємодія з українським урядом з різних юридичних та технічних питань, пов'язаних із поданням заяв до Реєстру, а також інформаційно-просвітницька робота.

Раніше у інтерв’ю "ЄП" Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.

Джерело: Європейська правда


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