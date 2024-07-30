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Війна / Відомі особи

Мовознавиця у заповіті розпорядилася придбати дрони для ЗСУ

23:27, 30 лип 2024
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Цього місяця в засвіти пішла визначна українська мовознавиця, славіст, професорка Тетяна Лукінова.

 У заповіті Тетяна Борисівна розпорядилася придбати на свої заощадження два дрони для наших воїнів. Їх отримав 2-й батальйон 128-ої Окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Дрони названо «Філологиня-1» і «Філологиня-2».

 Про це з посиланням на Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України повідомляє Національна академія наук України.

Вона пішла з життя на 97 році життя, але запам'ятаймо її такою, як на фото.

Довідково: 

ЛУКІНО́ВА Тетяна Борисівна (25. 10. 1927, Київ – 06. 07. 2024, там само) – мовознавець. Дружина відомого українського економіста І. Лукінова. Доктор філологічних наук (2001). Премія ім. О. Потебні НАНУ (2003). Повний кавалер Ордена княгині Ольги (2007, 2011, 2018). Закінчила Київський університет (1951). Відтоді працювала в Інституті мово­знавства НАНУ (Київ): 1955–58 – вчений секретар, від 2001 – провідний науковий співробітник. Наукові дослідження з історії славістики, порівняльно-історичного словотвору та лексикології, зокрема лексики слов’янських мов у зв’язку з духовною культурою давніх слов’ян. Упорядниця і редактор «Вибраних праць» Л. Булаховського (т. 1–5, 1975–83); брала участь в укладанні й редагуванні «Етимологічного словника української мови» (т. 1–6, 1982–2012; усі – Київ).


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