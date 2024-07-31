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Природа / Промисловість

Херсонський кавун офіційно отримав нове географічне зазначення

21:55, 31 лип 2024
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Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - Херсонський кавун. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у середу, 31 липня.

Його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області. 

"Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. 

Зауважується, що цей статус надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону. Для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка “Асоціація виробників херсонського кавуна”, представники якої нині захищають рідну землю від російських окупантів на фронті.

Географічне зазначення - найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.

На фото - кавун, який на початку повномасштабної війни виріс на Херсонському ринку

Джерело: Кореспондент


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