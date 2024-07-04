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У Європейській раді відреагували на поїздку Орбана до Москви після візиту в Україну
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У Європейській раді відреагували на поїздку Орбана до Москви після візиту в Україну

22:24, 04 лип 2024
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Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на поїздку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви на зустріч до російського диктатора Владіміра Путіна. Цей візит відбувається через день після того, як Орбан приїхав до Києва для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, та на четвертий день після того, як Угорщина на ротаційній основі прийняла головування в Раді ЄС після Бельгії. 

«Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Європейська рада однозначна: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України», – написав Мішель у X 4 липня.

Нагадаємо, що Орбан, під час візиту до Києва, заявив, що попросив Зеленського «подумати про те, чи не можна» «спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир». Пізніше він сказав, що Зеленський відкинув його пропозицію.

Орбан є одним з небагатьох європейських лідерів, які продовжують підтримувати стосунки з російським диктатором Владіміром Путіним. Перед тим, як Угорщина стала головувати у ЄС, Орбан розкритикував рішення почати переговори про вступ України, але заявив, що не збирається блокувати процес перемовин.  

 Джерело: ZN,UA


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