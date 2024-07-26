Економіка України: коливання прогнозів і зниження росту ВВП

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про зниження прогнозу зростання ВВП України з 4,6% до 3,5% через російські атаки на енергетику. Уряд планує вирішити проблему шляхом диверсифікації енергомережі та відновлення інфраструктури.

Через постійні атаки росіян на енергетику України, прогноз росту ВВП зменшився з 4,6% до 3,5% до кінця року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

У нас був прогноз до кінця росту ВВП у розмірі 4,6%, але у зв'язку з атаками ворога на інфраструктуру Мінекономіки та уряд зменшив прогноз зростання економіки до до 3,5%. На сьогодні ми не бачимо це критичним. Ми можемо акумулювати достатній ресурс, щоб забезпечити всі власні зобовʼязання, - - сказав Марченко.

Сподіваюся, що останні ухвалені рішення, зокрема щодо стимулювання створення диверсифікованої енергомережі, а також ремонт і відновлення інфраструктури дозволять нам вирішити це питання", - зазначив мыныстр.

Нагадаємо, 25 липня Національний банк покращив свій економічний прогноз зростання економіки України до 3,7%.