На кінець липня становище у енергетиці дещо стабілізувалося: що буде 31 липня

Енергетики не прогнозують відключень світла в регіонах України у середу. Про це повідомило Укренерго у вівторок, 30 липня.

Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково, – йдеться у повідомленні.

Також енергетики просять українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Саме у цей час найбільш активно працюють сонячні електростанції.

Нагадаємо, 30 липня стало першим днем за місяць, коли графіки відключень не прогнозуються протягом усієї доби.

Раніше в Укренерго заявили, що ситуація в енергосистемі покращилася, а найскладніший період літа – уже позаду.

Сьогодні – перший день у липні, коли відключень електроенергії немає. За умов відсутності масованих атак, упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години.

Причина покращення ситуації – в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

Найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції. В той час, як ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні. Тож ощадливе споживання в ці години доби дозволить збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків.

Тому, за можливості, перенесіть користування потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 години щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній – ще не настав.

Перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень.

УВАГА! Ця рекомендація актуальна саме зараз. Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Це залежить від наслідків подальших російських атак, а також від погодних умов, які впливають на рівень споживання електроенергії в країні. У разі зміни ситуації – ми вам одразу про це повідомимо.

Відновлення пошкоджених енергооб’єктів триває, ремонтні бригади зараз посилено готують електростанції до зими. Від ощадливого та раціонального використання електроенергії вже зараз – залежить те, як ми пройдемо наступний опалювальний період.