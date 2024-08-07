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Війна / Кримінал

Апеляційний суд підтвердив довічний вирок експрокурору з Миколаєва

22:59, 07 сер 2024
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Суд підтвердив довічний термін ув’язнення експрокурору, який "зливав" ворогу позиції Сил оборони на Миколаївщині. Про це в середу, 7 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки апеляційний суд підтвердив довічний термін ув’язнення для колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який працював на РФ. Також у засудженого буде конфісковано все належне йому майно", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що Одеський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік за власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом. Перебуваючи тоді на посаді очільника Миколаївської окружної прокуратури, він збирав для окупантів розвіддані про оперативну обстановку в регіоні. Насамперед мова йшла про наслідки російських ракетно-дронових ударів по обласному центру", - йдеться в повідомленні.

Отримані відомості рашисти використовували для підготовки нових, а також повторних повітряних атак на місто.

Повідомляється також, що посадовець передавав агресору паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених збройних сил РФ. Для конспірації діяв через посередника.

Співробітники СБУ затримали посадовця під час проведення спецоперації в обласному центрі на початку квітня 2022 року.

В СБУ не називають прізвища засудженого, але відомо, що йдеться про Геннадія Германа, який в обмін на інформацію сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

Суд призначив Геннадію Герману довічне ув'язнення ще рік тому, але адвокати засудженого подали апеляцію.

Джерело: Кореспондент


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