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Суспільство / Кримінал

У Львові важко поранено відому публічну особу Ірину Фаріон

22:10, 19 лип 2024
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Сьогодні у Львові скоєно замах і важко поранено відому мовознавицю, ексдепутатку Верховної Ради Ірину Фаріон. 

Як повідомляють ЗМІ, нападник - чоловік 20-25 років, який, як пізніше виявилося, близко тижня крутився біля будинку, де живе мовознавиця, і вистрелив їй у скроню. 60-річна жінка упала, обливаючись кров'ю. Її оперативно доправили до лікарні, зараз лікарі борються за її життя, але стан жінки поки що критичний.

Відомо, що назавтра жінка з онуками збиралася на відпочинок до Болгарії. Дочка узнала про замах зі ЗМІ і відразу ж поїхала до лікарні.

У Львові оголошено план "Перехват". Поліція вивчає місце злочину іф камери відеонагляду.

Щойно у Телеграм-каналах з'явилися повідомлення, що на вулиці Стрийській відбулася стрілянина, і затримано якогось молодика. Однак Нацполіція одразу ж повідомила, насправді стрілянини не було, а затримання не має відношення до замаху на Фаріон. Пошуки тривають.

Суспільство в цілому дуже негативно відгукнулося на цей злочин. Навіть ті, хто вважав деякі слова Ірини Фаріон неприпустимими, а дії іноді роз'єднуючми суспільство, співчувають жінці і вимагають встановлення, затримання і максимального покарання нападнику. Такий злочин проти людяності направлений на протистояння між українцями, розхитування суспільства, вважають публічні особи і звичайні українці.

Є й версії щодо того, що такий замах вигідний Росії, тому що він може внести розбрат у суспільство, а саме це зараз намагається зробити різними шляхами агресор у нашій країні. 

Одне ясно: зараз країна знаходиться на самому піку протистояння, і кожен рух на послаблення єдності українців вигідний Росії. Тож, пильнуймо. І побажаємо одужання Ірині Фаріон.

Поліція анонсувала брифінг на першу годину ночі.

InfoKava


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