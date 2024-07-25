"Підтримати"
Тренди:
Новини
У Дніпрі вбито відомого активіста і громадського діяча Михайла Тонконогого
В Україні з'явився ресурс "Хочу к своим" - про колаборантів, яких можна обміняти на полонених
Українці можуть подати заяву до реєстру збитків через "Дію"
Правоохоронці повідомили про затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон: що відомо
На фронті загинув колишній очільник Умані Олександр Цебрій
В Україні зібрали вже половину ранніх зернових - очікування справдилися
98-річна британка отримала докторський ступінь за відкриття, яке зробила 76 років тому
На Київщині другокласник запобіг вибуху гранати, повідомивши про пристрій дорослим
Інформатори ворога отримали реальні терміни ув'язнення - Служба безпеки України
Угорщина шантажує Україну і Євросоюз через припинення транзиту російської нафти
Валерій Залужний виступив у Лондоні на Конференції з питань наземної війни
Байден зробив заяву щодо свого президентства
Українці в Європі: особливості інтеграції PR
Навіщо дізнаватися дату пологів: 5 основних причин PR
Ірина Фаріон померла у лікарні після того, як в неї стріляв зловмисник
Всі новини
Суспільство / Кримінал

Правоохоронці повідомили про затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон: що відомо

18:10, 25 лип 2024
4
Версія для друку

 

В Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві політикині, мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон, яке сталося декілька днів тому. Правоохоронці вважають, що затриманий - 18-річний хлопець міг бути тільки виконавцем.

Що відомо на цей момент.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомило Радіо Свобода.

Слідство схиляється до думки, що він – лише виконавець.

Як відомо, У Львові ввечері 19 липня стріляли в Ірину Фаріон. Пізно ввечері того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям.

Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Ірину Фаріон як «замах на умисне вбивство». Офіс генерального прокурора вночі 20 липня перекваліфікував злочин на умисне вбивство.

Раніше правоохоронці повідомляли, що встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. Пресслужба Національної поліції опублікувала фото і оприлюднила характерні ознаки розшукуваного: вік – близько 20 років, зріст – 170-180 см, худорлявої статури.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) від джерел у правоохоронних органах дізналися ім’я затриманого сьогодні у Дніпрі підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон, але не називають його до офіційного оголошення поліцією, хоча деякі ЗМІ вже оприлюднили його. (Але ми чекаємо на офіційне оголошення - ред.).

Як з’ясували журналісти, це 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді «МДЮСШ U-19». Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ «Осінь 2022».

Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», – сказав батько затриманого.

За даними МВС, підозрюваний – 18-річний житель Дніпра під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.

На запитання, чи знає батько щось про оренду сином житла у Львові, він відповів: «Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо».

З матірʼю затриманого журналістам поспілкуватися не вдалося – її телефон вимкнений.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще