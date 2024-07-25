Правоохоронці повідомили про затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон: що відомо

В Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві політикині, мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон, яке сталося декілька днів тому. Правоохоронці вважають, що затриманий - 18-річний хлопець міг бути тільки виконавцем.

Що відомо на цей момент.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомило Радіо Свобода.

Слідство схиляється до думки, що він – лише виконавець.

Як відомо, У Львові ввечері 19 липня стріляли в Ірину Фаріон. Пізно ввечері того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям.

Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Ірину Фаріон як «замах на умисне вбивство». Офіс генерального прокурора вночі 20 липня перекваліфікував злочин на умисне вбивство.

Раніше правоохоронці повідомляли, що встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. Пресслужба Національної поліції опублікувала фото і оприлюднила характерні ознаки розшукуваного: вік – близько 20 років, зріст – 170-180 см, худорлявої статури.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) від джерел у правоохоронних органах дізналися ім’я затриманого сьогодні у Дніпрі підозрюваного у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон, але не називають його до офіційного оголошення поліцією, хоча деякі ЗМІ вже оприлюднили його. (Але ми чекаємо на офіційне оголошення - ред.).

Як з’ясували журналісти, це 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді «МДЮСШ U-19». Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ «Осінь 2022».

Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», – сказав батько затриманого.

За даними МВС, підозрюваний – 18-річний житель Дніпра під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.

На запитання, чи знає батько щось про оренду сином житла у Львові, він відповів: «Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо».

З матірʼю затриманого журналістам поспілкуватися не вдалося – її телефон вимкнений.