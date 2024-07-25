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У Дніпрі вбито відомого активіста і громадського діяча Михайла Тонконогого
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Суспільство / Кримінал

У Дніпрі вбито відомого активіста і громадського діяча Михайла Тонконогого

23:13, 25 лип 2024
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На Дніпропетровщині вбили місцевого активіста та керівника місцевої профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Правоохоронці затримали двох підозрюваних чоловіків.

 За даними поліції, 23 липня до них надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Вже наступного дня поліцейські встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. На тілі знайшли шість слідів від куль. Після вбивства тіло активіста зарили в лісосмузі, а його автомобіль Skoda відігнали в орендований гараж.

 Двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина, правоохоронці затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства".

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Джерело: Нацполіція


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