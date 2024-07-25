У Дніпрі вбито відомого активіста і громадського діяча Михайла Тонконогого

На Дніпропетровщині вбили місцевого активіста та керівника місцевої профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Правоохоронці затримали двох підозрюваних чоловіків.

За даними поліції, 23 липня до них надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Вже наступного дня поліцейські встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. На тілі знайшли шість слідів від куль. Після вбивства тіло активіста зарили в лісосмузі, а його автомобіль Skoda відігнали в орендований гараж.

Двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина, правоохоронці затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства".

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Джерело: Нацполіція