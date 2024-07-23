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Війна / Кримінал

Інформатори ворога отримали реальні терміни ув'язнення - Служба безпеки України

23:03, 23 лип 2024
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Реальні терміни ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, які діяли на Одещині. Фігуранти розвідували місця базування пунктів управління Сил оборони. Про це 23 липня повідомила СБУ.

Зазначається, що у зоні особливої уваги ворожих поплічників були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Фігурантів затримали у квітні цього року під час спецоперації в обласному центрі. Перед затриманням російські інформатори намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію агресору. У разі отримання відповідних координат, окупанти планували завдати по них вогневого ураження. Втім, Служба безпеки зірвала плани росіян.

Обом зловмисникам суд призначив 8 років тюрми.

Засудженими виявилися двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Там вони були дистанційно залучені ФСБ до розвідувально-підривної діяльності.

Щоб виявити цілі, іноземці обходили місцевість, де намагались спочатку виявити локації Сил оборони, а потім збирали інформацію про наявний особовий склад та його функціонал. У подальшому ворожі поплічники сподівалися створити власну мережу інформаторів, яких планували вербувати під прикриттям громадської організації.


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