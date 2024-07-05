Українців попереджають про нові шахрайські схеми - тепер з банківськими картками

В соціальних мережах з'явилися привабливі оголошення, що пропонують здати банківську картку в оренду за "символічну" плату. За цими пропозиціями ховається небезпечна шахрайська схема.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

"Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де "роботодавець" відразу просить номер картки для зарахування "зарплати", або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім’я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про діяльність грошових мулів або "дропів" – це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

Зазвичай, вони перераховують кошти, які були отримані через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

"Дропи" є співучасниками злочинів і можуть понести серйозну кримінальну відповідальність: штрафи, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі.

Як захистити себе:

Не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції легкого заробітку.

Якщо ви зрозуміли, що стали "дропом", негайно зверніться до кіберполіції та банку.

Джерело: Економічна правда.