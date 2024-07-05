"Підтримати"
Тренди:
Новини
Українців попереджають про нові шахрайські схеми - тепер з банківськими картками
В Україні зібрано вже понад три мільйони тонн зерна
Ріші Сунак визнав свою відповідальність за поразку консерваторів на досторокових виборах
Британські інвестори можуть покинути Грузію: вже призупинена частина важливих угод
У Києві показали повернене в Україну "Скіфське золото"
В Україні можуть заборонити використання одноразового пластикового посуду
У Європейській раді відреагували на поїздку Орбана до Москви після візиту в Україну
За рівнем життєздатності Київ попав у десятку найгірших міст світу
В Україні обновили і дещо змінили правила перевезення тварин залізницею
У США відгукнулися на пропозицію Орбана "просто перестать стрєлять"
До столиці своїм ходом приїхав знаменитий блакитний диван ИНТЕРВЬЮ
У Рівненській області блискавка вбила людину - що робити під час грози
Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше і з меншою кількістю стажу
Казахський опозиціонер помер у лікарні через два тижні після того, як у нього стріляли
Зловмисницю, яка намагалася передати ворогові локації ЗСУ, засудили на 15 років
Всі новини
Фінанси / Кримінал

Українців попереджають про нові шахрайські схеми - тепер з банківськими картками

17:03, 05 лип 2024
5
Версія для друку

 

В соціальних мережах з'явилися привабливі оголошення, що пропонують здати банківську картку в оренду за "символічну" плату. За цими пропозиціями ховається небезпечна шахрайська схема.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

"Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де "роботодавець" відразу просить номер картки для зарахування "зарплати", або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім’я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про діяльність грошових мулів або "дропів" – це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

Зазвичай, вони перераховують кошти, які були отримані через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

"Дропи" є співучасниками злочинів і можуть понести серйозну кримінальну відповідальність: штрафи, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі.

Як захистити себе:

Не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції легкого заробітку.
Якщо ви зрозуміли, що стали "дропом", негайно зверніться до кіберполіції та банку.

Джерело: Економічна правда.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще