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Фінанси / Кримінал

НБУ попередив про шахрайство з фальшивими банкнотами

22:56, 03 кві 2024
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Шахраї, які підсовували людям фальшиві гроші завжди були і ймовірно ще довго будуть існувати. Однак якщо раніше фальшивомонетники спеціалізувалися лише на підробках українських гривень, то тепер підробляють навіть долари. В НБУ заявляють, що порівняно з 2022 роком у 2023 році фальшивої готівки стало менше, але все одно на мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.

В регуляторі розповіли, які гроші підробляють найчастіше.

Серед всіх вилучених фальшивок переважають купюри рік випуску яких до 2015 року. Все через те, що після 2015-го почали випускати купюри нового зразка з посиленим захистом, які складніше підробити.

Щодо номіналу, то найчастіше підробляють 200 та 500 гривень. Фальшиві купюри номіналом у 200 гривень становлять 61% від усіх вилучених банкнот та 41% від усіх загалом. А фейкових 500 гривень становлять 21% від усіх вилучених, та 41% від загальної суми. Також, набагато рідше, але зустрічаються фальшивих 100 гривень.

“Високі номінали 100, 200, 500 та 1 000 грн, які Національний банк ввів в обіг у 2015-2020 роках не зустрічаються серед підробок. Для захисту цих банкнот, які найчастіше привертають увагу зловмисників, застосовані інноваційні елементи захисту, що легко змінюються: громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам дуже складно відтворити”, – розповіли у НБУ.

 Зокрема, поверхня справжніх грошей на деяких ділянках шершава, тоді як підробки переважно повністю гладкі. Справжні гроші повинні мати усі необхідні водяні знаки, особливо якщо їх піднести проти сонця чи світла. На фальшивках не завжди вони є, практично ніколи. 

В НБУ заявляють, що українцям варто бути більш уважними при операціях з готівкою. Найчастіше аферисти підсовують людям підробки коли щось у них купують. Якщо ви приймаєте гроші готівкою, то ретельно її перевірте. А якщо мова про валюту, наприклад, ви продаєте комусь автомобіль, то перш ніж підписати угоду, перевірте долари у касі будь-якого банку чи обмінника. 

 Джерело: GSMinfo


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