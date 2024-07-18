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Суспільство / Кримінал

У мережі повідомили про шахраїв, що видають себе за співробітників МВС

04:24, 18 лип 2024
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У мережі шириться інформація про групу людей, що видають себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та збирають особисті дані. Однак насправді МВС не збирає дані. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру протидії дезінформації, у мережі шириться інформація, що група людей, яка видає себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та здійснює крадіжки в будинках. Вони, буцімто, мають при собі документи та бланки із символікою МВС, стверджуючи, що перевіряють посвідчення осіб напередодні перепису населення.

Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема, біометричні дані, а саме зробити фотографію чи зняти відбиток пальців.

Верифікувавши інформацію у Міністерстві внутрішніх справ, Центр повідомив, що працівники органів системи МВС не проводять подібних заходів і тим більше не залучені до підготовки перепису населення.

«Крім того, жодних дій щодо підготовки до перепису наразі не проводиться», - додали у Центрі протидії дезінформації.

Такі інформаційні вкиди, за даними Центру, спрямовані на дискредитацію працівників системи внутрішніх справ та підрив довіри громадян до органів державної влади.

«Не передавайте свої документи, біометричні дані або будь-яку іншу особисту інформацію незнайомим людям. Якщо ви підозрюєте шахрайство, негайно зателефонуйте до поліції», – наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА Руслана Кравченка про допомогу військовим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Кравченко звернувся до поліції з проханням розслідувати факт підробки документа та його підпису.

Джерело: Главком


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