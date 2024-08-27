Російські прокурори вимагають для полонених азовців нереальні терміни

Прокуратура затребувала терміни для 24 полонених українців, які зараз утримуються у СІЗО-5 Ростова-на Дону.

Про це повідомив російський ресурс "Медіазону" (у Росії заблокований).

Прокурор просить засудити Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс до 17 років позбавлення волі; Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду до 16 років; Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця до 23 років; Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна до 22 років; Олега Жаркова до 19,5 років; Олександра Ірха до 21 року; Марину Текіну до 16,5 років; Лілію Руденко до 19 років; та Олега Тишкула до 24 років.

Вже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну та Дмитру Лабінському звинувачення заочно запросило 24 та 23 роки відповідно.

Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, прокуратура для полонених українок прокуратура потребує термінів відбування в колонії загального режиму, для українців — суворий режим. Перші кілька років чоловіки проведуть у в'язниці і лише потім будуть переведені до колонії суворого режиму.

Проти загиблого в СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не вимагали.

Прокуратура вважає доведеним, що всі підсудні проходили службу в полку «Азов» та висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувались «проукраїнських радикальних поглядів».

Фото: Олександра Астахова / Медіазона

Загалом у справі проходять 24 українці. Усі вони у різний час служили в «Азові» за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час «фільтрації». Двох - Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського - вже обміняли на російських військовополонених і судять заочно.

У справі проходять дев'ять жінок, більшість із них — кухарки, які готували їжу для військовослужбовців полку «Азов».

Кримінальну справу було порушено на території самопроголошеної ДНР, і обвинувачені утримувалися у СІЗО Донецька. У вересні 2022 року справа надійшла до місцевого суду, який після кількох місяців слухань перенаправив його до Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.

Спочатку фігурантам справи ставилися взнаки статті КК ДНР, а в червні 2023 р. обвинувачення перекваліфікували відповідно до статей КК РФ: дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади (стаття 278 КК), участь у діяльності терористичної організації (стаття 205.5 КК), здійснення навчання в цілях терористичної діяльності (стаття 205.3 КК).

«Меморіал» визнав фігурантів цієї справи політв'язнями.