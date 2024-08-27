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Війна / Кримінал

За наведення ворожих ракет на Харків зловмисниця отримала 16 років тюрми - СБУ

02:38, 27 сер 2024
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За матеріалами СБУ 16 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка наводила російські ракети С-300 та Х-22 на Харків. Про це інформує пресслужба СБУ.

Ворожою поплічницею виявилася 35-річна харків’янка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків.

Зловмисниця "зливала" окупантам інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру 23 січня цього року. Тоді росіяни обстріляли місто ракетами С-300 та Х-22.

Правоохоронці затримали російську агентку "на гарячому", коли та проводила дорозвідку поблизу багатоквартирного будинку, в який поцілили окупанти.

Після кожного "прильоту" вона фіксувала координати влучання та наслідки вогневого ураження. Отриману інформацію вона месенджером передавала ФСБ через "зв’язкового", який перебував у Бєлгородській області.

Своєю чергою, росіяни використовували ці дані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів Харкова.

Крім цього, російська агентка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які обороняють обласний центр.

Оскільки рецидивістка не відбула раніше встановлені строки покарання за вчинені злочини, наразі їй призначено 16 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримано ще одну поплічницю ФСБ, яка наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову та його морській акваторії.


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