МОЗ продовжує формувати Раду з відновлення "Охматдиту"

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перших вісім учасників Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України, яка контролюватиме процес відновлювальних робіт у лікарні.

Як зазначили в МОЗ, до Ради увійшли представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, проектів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ «Охматдит»:

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні

Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні

Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»

Назар Купибіда, член Ради Директорів, віце-президент з фінансів АТ «Концерн Галнафтогаз»

Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА»

Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування

Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України

Олена Ларіна, Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.

Також ще триває відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування, які також увійдуть до персонального складу Ради з відновлення Охматдиту.

Заявки для участі у відборі можна подати до 14 серпня, заповнивши на надіславши відповідну форму. Відбір здійснюватимуть рейтинговим голосуванням вже затверджених членів Ради за результатами розгляду поданих заявок.

Рада з відновлення буде консультативно-дорадчим органом, який має забезпечити участь громадськості та контроль за виконанням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування НДСЛ «Охматдит» після російського ракетного удару 8 липня за рахунок коштів, зібраних благодійниками та громадськістю.

Її створили після скандалу щодо вибору однієї із найдорожчих пропозицій для відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», коли компанія запропонувала провести роботи за 307 млн грн, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв провести новий тендер із урахуванням всіх законодавчих вимог, а всі зібрані кошти на рахунках фонду для відбудови «Охматдиту» пообіцяв перевести на рахунок самої лікарні. Згодом МОЗ додало, що скасовує супутні тендери НДСЛ «Охматдит» на послуги технагляду та інженерно-консультаційні послуги та оголосить їх повторно.

Джерело: ZN,UA