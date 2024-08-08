Український прорив у Курській області: що пишуть світові ЗМІ

У Курській області біля кордону України та Росії продовжуються бойові дії. Україна офіційно ці події не коментують, але вже з'являється все більше натяків від влади. Бої в Курській області РФ йдуть приблизно за 26 км від кордону.

Українські сили, ймовірно, досягли села Івниця та намагаються перерізати трасу Суджа — Льгов у районі села Анастасіївка, повідомляють російські провоєнні паблики. За різними повідомленнями, у полон здалося щонайменше десь із півсотні росіян.

Україна взяла під контроль газовимірювальну станцію Суджа, що на Курській області, повідомила The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського. Той додав, що Україна поки що не зазнала критики з боку Вашингтона за бойові дії в Курській області.

Радник Зеленського зазначив, що станцію навряд чи використовуватимуть як важіль впливу, оскільки з урахуванням того, що трубопровід все одно проходить через Україну, Київ міг би перервати потік у будь-який момент.

На четвер газ продовжував текти через Суджу, останню точку транспортування, що функціонує, для трубопроводу, що поставляє російський природний газ до Європи через Україну.

Російський Газпром заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію Суджа, водночас, транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%. Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн. куб. м. У порівнянні з попереднім днем ​​обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.



Під час боїв у Курській області Україна нібито менш як за 48 годин захопила більше територій, ніж за весь період літнього контрнаступу 2023 року, повідомляє The Telegraph.

"Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року", - наголошується в матеріалі.



The Telegraph також пише, що бої в Курській області мають три цілі. Це відволікання росіян від наступальних операцій на Донеччині, сіяння розбрату всередині самої Росії та просування угоди про обмін територіями під час потенційних переговорів.

Володимир Зеленський на тлі подій у Курській області повідомив, що заслухав за добу три доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Сьогодні було вже три доповіді головкому Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз”, - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Президент подякував кожному воїну, який забезпечує захист українських позицій, за виконання завдань оборони країни.

“Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і має відчувати, що нею зроблено. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час — в умовах справедливого миру. І це буде”, - сказав він.

Бої в Курській області, які тривають уже третій день, застали російських військових зненацька, оскільки це стало першим із часів Другої світової війни нагодою вторгнення на територію Росії, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що незважаючи на те, що Україна офіційно не коментувала операцію, теорій щодо її цілей чимало: від спроби захопити територію як потенційну «розмінну монету» у майбутніх переговорах із Москвою до тактики, що відволікає, з метою послабити тиск на широкій лінії фронту.

Агентство зазначає, що прорив у Курській області викрив крихкість оборони російського кордону та підняв бойовий дух українських військових, а також підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ російського диктатора як «захисника простих росіян».

Таким чином, війна, яку він розпочав проти України, тепер все більше поширюється на Росію, де люди у прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах.

Для України це, ймовірно, посилить аргумент про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися загроз ескалації з боку РФ і що їй слід дозволити боротися з Путіним у будь-який спосіб, який вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення війни.

Голова комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії Німеччини, вважає наступ нібито українських сил у Курській області Росії легітимним і таким, що може схилити Кремль до припинення війни проти України.

Депутат Бундестагу додав, що ця операція, яку він приписує Україні, "показує російському населенню, що загарбницька війна їхнього диктатора зачіпає і їх, а не лише українців", тому в їхніх інтересах має бути припинення цієї війни.

Джерело: Кореспондент