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Війна / Армія / Влада

Рада декриміналізувала самовільне залишення військової частини - військові критикують

14:24, 27 сер 2024
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Верховна Рада ухвалила закон №11322 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану». 

Документ підтримали 270 народних депутатів, повідомила парламентарка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Згідно із законом, під час дії воєнного стану військовослужбовці, які вперше самі залишили частину чи дезертували, можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Однак це може статися, якщо вони добровільно повернуться на службу.

Щоправда, на це ще має згодитись командир військової частини. Якщо ж згода є, то її треба оформити письмово, аби прокурор вже клопотав про звільнення військового від відповідальності.

Підозрювані у СЗЧ або дезертирстві можуть просити, аби їм змінили запобіжний захід на проходження служби під час мобілізації. Однк це не стосується тих, кого підозрюють або обвинувачують у скоєнні тяжких злочинів.

Згідно з чинним законодавством, підозрювані в СЗЧ або дезертирстві не можуть просити, аби тримання під вартою їм замінили на мобілізацію.

 Як розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, лише у 2023 році за самовільне залишення військової частини засудили 1577 військовослужбовців. Це є найпоширенішим злочином серед українських військових.

Джерело: ZN,UA


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