Вчені встановили, якими парфумами користувався Юлій Цезар

Вчені заявили про те, що їм удалося відтворити аромат парфумів, якими користувався давньоримський диктатор Юлій Цезар. За їхніми словами, парфюм був особливим та відрізнявся від тих, якими користувалися звичайні римляни, повідомляє Arkeonews.

Римлянам, як правило, подобалися прості аромати. Найпоширенішою формулою був родій, який складався з трояндового масла та поту гладіаторів. Однією з улюблених парфумерних сумішей був родій з нарцисом, крокусом і шафраном, а також поєднання метопіуму (вид дерева) з гірким мигдалем.

Але аромат, яким користувався імператор, був складнішим і особливішим. Високопоставлені римляни, включаючи генералів, священиків та заможних людей, імпортували духи з усього світу. Або замовляли у парфумерів того часу особливі суміші.

Нове дослідження було проведено під керівництвом доцента Дженкера Атіли з кафедри археології Університету Сівас Джумхурієт за підтримки парфумерів Мілана та за участю відомого дизайнера парфумерії Біхтер Тюркан Ергюль.

Отриманий аромат, яким користувався Цезар, включав древні аромати від ладанника до цитрусових і від уда до амбри. До складу парфумів входять аромати м'яти, троянди, лимона, бергамоту, лаванди, жасмину, водяної лілії, фіалки, вудового кедра, пачулі та амбри. У них також входили квіти ірису та ладанної троянди, які мали великий попит і які було важко знайти в давні часи.

Раніше археологи заявили про те, що їм вдалося знайти останки батька, зведеного брата та сина Олександра Македонського. Вони лежать у трьох гробницях, розташованих у Греції.

Джерело: ZN,UA