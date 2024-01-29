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"Перуанські інопланетяни" виявилися ляльками з кісток та клею
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Технології / Наука та суспільство

"Перуанські інопланетяни" виявилися ляльками з кісток та клею

23:55, 29 січ 2024
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У вересні 2023 року мексиканський журналіст Хайме Мауссан представив у конгресі Мексики "мумії", які, як він стверджував, являють собою останки "істот нелюдського походження, які не є частиною нашої земної еволюції". Мумії були віддані на експертизу.

Судово-медична експертиза прокуратури Перу проаналізувала склад мумій, представлених у вересні журналістом Хайме Мауссаном, і знайшла в ньому сліди клею, паперу, металу, а також кісток тварин і людини. Про це повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на звіт експертів.

"Висновок простий: це ляльки, зібрані з кісток тварин з цієї планети, з використанням сучасних синтетичних клеїв. <...> Вони не інопланетяни", - сказав судовий археолог Флавіо Естрада, який керував аналізом.

 Мауссан раніше посилався на результати аналізу, який, за його словами, показав, що ДНК мумій тільки на 30% відрізняється від генетичного матеріалу людини. Він стверджував, що останки знайшли приблизно 2017 року на плато Наска в Перу.

Мумії являють собою тіла заввишки близько 60 см, з двома очима, ротом, двома трипалими руками і парою ніг. У них були відсутні зуби. Мауссан стверджував, що Національний автономний університет Мексики встановив за підсумками радіовуглецевого аналізу, що тілам понад тисячу років.

У листопаді 2023 року Мауссан знову виступив у мексиканському конгресі, відстоюючи свою версію, його підтримувала група перуанських лікарів.

У 2017 році Мауссан уже представляв кілька виявлених у перуанській пустелі Наска мумій. Він стверджував, що це інопланетні істоти і що найбільша мумія була жінкою. Радіовуглецевий аналіз, з його слів, показав, що знахідці щонайменше 1,7 тис. років.

Пізніше вчені дійшли висновку, що останки мають людське походження, а подовжені черепи, були штучно деформовані, імовірно, для релігійного ритуалу. У звіті перуанської прокуратури за той рік ішлося про те, що мумії - це "нещодавно виготовлені ляльки, вкриті сумішшю паперу і синтетичного клею" для імітації наявності шкіри.

Джерело: Associated Press


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