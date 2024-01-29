Чи зможуть відправити у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?

Україну, а також весь світ, що слідкує за війною проти нашої країни, сколихнула звістка про те, що Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наразі офіційної інформації немає, але є вже декілька побічних стверджень, які, зокрема, виходять з Офісу президента, вірніше, від анонімних інформаторів з ОП.

Чи не першим про зняття Головкома повідомив Телеграм-канал "Труха". Разом з цим, майже синхронно, з'явилася інформація Борислава Берези, який посилався на власні джерела у ОП.

Потім інформація з'явилася на "Цензорі" і у багатьох інших провідних виданнях. А у російських виданнях тільки що салюти не пускали...

Але що відбувається насправді? Є ствердження, спростування і спростування спростування....

Міністерство оборони у Телеграм-каналі відповіло:

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: "Ні, це неправда." Правда, не сказано, що саме неправда, і чого взагалі стосується ця глибокодумна фраза.

Досить обізнаний журналіст Роман Цимбалюк (чомусь російською - це, мабуть, вплив довгого перебування кореспондентом у Росії)

написав:

"У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного - Кирилла Буданова".

"Українська правда" написала ось таке:

"Анонімні Telegram-канали і окремі політики почали писати про начебто звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, проте указу про це немає.

Джерело: співрозмовники УП в РНБО, Міноборони, ОП, СБУ, повідомлення Міноборони України

Деталі: Одне із джерел в РНБО повідомило: "Його викликали і запропонували іншу посаду" (по деяким даним - секретаря РНБО - ред.)

"Дзеркало тижня" (ZN,UA опублікувало дещо розширену інформацію.

Офіс президента України розглядає відставку головкома Валерія Залужного. Але указу ще немає — джерела ZN.UA.

Низка телеграм-каналів, журналістів та народних депутатів повідомляють про ймовірну відставку Залужного та його можливу заміну на очільника ГУР Кирила Буданова або командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Також деякі джерела писали про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова.

Жодних офіційних заяв з цього приводу поки не було, проте пресслужба Міноборони опублікувала неоднозначне повідомлення:

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда".

Про що саме мова у відомстві не уточнили.

Крім того УП повідомляє, що головкома нібито викликали і запропонували іншу посаду.

"Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає", — розповів один із співрозмовників видання.

А проросійські видання (одне з яких формально заборонене в Україні) вже написали про те, що цю новину запустили "люди Порошенка". Таким чином запускається певна думка?

Хвиля обурення в суспільстві зашкалює. Є і питання: чому "відставку розглядає" Офіс президента, обов'язками якого, згідно закону, є не розгляд, а опрацювання внесених в установленому порядку пропозицій з кадрових питань, які належать до повноважень Президента України?

На момент написання інформації Головком залишається на посаді. У зверненні президента, яке щойно прозвучало, про звільнення Головкома жодного слова. Але ще не кінець цього дня і цих подій, як ми розуміємо.

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