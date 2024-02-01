Ілон Маск повідомив, що його компанія вживила людині перший мікрочип

Компанія Neuralink, заснована Ілон Маск, заявила про те, що вживила свій перший чіп в мозок людини. Це важливий крок на шляху до мрії мільярдера – зробити людей здатними контролювати комп'ютери силою думки. І вперше Маск дав зразку назву, повідомляє Bloomberg.

Це стартап, започаткований Ілоном Маском у 2017 році. Він намагається створити інтерфейс «мозок-комп'ютер», який допоможе людям із сильними травмами керувати телефонами та комп'ютерами, використовуючи лише думки. Для цього компанія працює над імплантацією електродів у мозок людей.

Чи робили щось подібне раніше? Так, сама технологія не нова. Neuralink використовує десятки років напрацювань, спрямованих на імплантацію електронів у мозок людини, та лікування паралічу, епілепсії та хвороби Паркінсона. Один з перших подібних пристроїв відомий як масив Юта. Його роботу на людині вперше показали у 2004 році.

У цій галузі працює багато конкурентів компанії, у тому числі Synchron і Precision Neuroscience.

Чи це законно

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США надало Neuralink дозвіл на клінічні випробування на людях у травні минулого року. Перед цим було проведено серію випробувань імплантатів на тваринах.

Компанія піддалася різкій критиці за вживлення імплантів тваринам, особливо приматам, наприклад, з боку Комітету лікарів за відповідальну медицину, який заявив, що Neuralink провалила багато цих операцій.

Чіп Neuralink містить понад 1000 електродів - набагато більше, ніж інші імплантати. Він націлений на окремі нейрони, в той час як багато інших пристроїв, що розробляються, націлені на сигнали від груп нейронів. Якщо цей підхід спрацює, він має забезпечити більш високий рівень точності.

Чіп та інша електроніка поміщаються в мозок пацієнта, за допомогою бездротового зв'язку його сигнали відправляються на програму Neuralink, яка декодує їх у дії та наміри. Пристрій також заряджається бездротовим способом. Для імплантації компанія розробила спеціального робота.

Для початку Neuralink хоче допомогти паралізованим людям. Маск також заявляє, що надалі його пристрій може допомогти людям із втратою слуху та зору. Мільярдер висловив сподівання, що одного разу імплантат дозволить досягти футуристичних цілей, наприклад допомогти людям злитися зі штучним інтелектом.

Маск повідомив, що пристрій називатиметься «Телепатія».

Це випробування має допомогти компанії розробити правильний дизайн свого пристрою. Neuralink має намір провести 11 операцій цього року, але раніше компанія вже надто оптимістично оцінювала свої можливості.

Зазвичай, випробування проводять на 5-10 пацієнтах близько року. Наступним кроком є техніко-економічне обґрунтування, а потім ключове дослідження, яке приблизно аналогічне третій фазі клінічних випробувань ліків.

Якщо все минеться успішно, до комерційного використання може пройти від п'яти до 10 років.

Джерело: ZN,UA