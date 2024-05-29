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У Харкові рятувальники завершили пошук тіл загиблих після удару по"Епіцентру"
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У Харкові рятувальники завершили пошук тіл загиблих після удару по"Епіцентру"

23:06, 29 травень 2024
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У Харкові в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", по якому російські війська завдали авіаудару, завершили пошукові роботи. Правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла всіх 19 загиблих, серед яких: шестеро жінок, двоє дітей віком 12 та 17 років та 11 чоловіків, зазначив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, слідчі вивчали кожну деталь на відео з камер спостереження та місця, де бачили людей, і переносили на карту гіпермаркету, а потім спільно з працівниками ДСНС та кінологами проводили пошуки в будівлі.

 "Збирати рештки загиблих довелося буквально по частинам. А наші спеціалісти та рятувальники буквально просіювали попіл, щоби знайти придатні для ідентифікації фрагменти тіл", - наголосив він.

Тіло 41-річної керівниці Садового центру Світлани знайшли останнім. 

Російські війська у суботу, 25 травня, вдарили двома керованими авіаційними бомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Пожежа там тривала понад 16 годин. Унаслідок атаки РФ кількість постраждалих зросла до 54 людини.

Джерело: ZN,UA


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