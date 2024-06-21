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Війна / Суспільство

Під час доставки пенсій на Харківщині росіяни з дрона вбили працівницю "Укрпошти"

23:15, 21 чер 2024
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Російська армія сьогодні зранку обстріляла Вовчанську громаду на Харківщині. Унаслідок обстрілу загинула працівниця "Укрпошти", яка займалася доставкою пенсій, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

>Також поранення отримав води пересувного відділення пошти, який супроводжував жінку. В автомобіль “Укрпошти”, який розвозив пенсії, влучив російський безпілотник.

“Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків”, – розповів очільник ОВА.

Як уточнив Синєгубов, через потужні обстріли наразі немає доступу до місця загибелі жінки.

Нагадаємо, українські військові зупинили просування російських військ вглиб на липцівському та вовчанському напрямках.

Джерело: Дзеркало тижня


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