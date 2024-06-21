Під час доставки пенсій на Харківщині росіяни з дрона вбили працівницю "Укрпошти"

Російська армія сьогодні зранку обстріляла Вовчанську громаду на Харківщині. Унаслідок обстрілу загинула працівниця "Укрпошти", яка займалася доставкою пенсій, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
>Також поранення отримав води пересувного відділення пошти, який супроводжував жінку. В автомобіль “Укрпошти”, який розвозив пенсії, влучив російський безпілотник.
“Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків”, – розповів очільник ОВА.
Як уточнив Синєгубов, через потужні обстріли наразі немає доступу до місця загибелі жінки.
Нагадаємо, українські військові зупинили просування російських військ вглиб на липцівському та вовчанському напрямках.
Джерело: Дзеркало тижня