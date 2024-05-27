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Війна / Фінанси / Вибір редакції

У скільки обходиться країні мобілізація

15:15, 27 травень 2024
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Війна обходиться країні у величезні гроші. Це і утримання армії і кошти на мобілізацію, відновлення пошкодженої інфраструктури і допаомога тим, хто втратив у війні все. При цьому працюють менше половини підприємств, податків надходить обмежена кількість. Але справа важлива, тому довогдиться  жертвувати меншим, щоб зберегти країну і життя людей і вигнати ворога з наших теренів.

У віщо ж обходиться країні мобілізація  і зчого складається ця сума?

В Україні зараз близько 14 мільйонів чоловіків призивного віку. Мобілізувати планується поки що порядку 300 тисяч, це приблизно 2-2,5 відсотки. Мобілізувати планують не усіх підряд, а в основному тих, хто має необхідну спеціальність чи відповідну підготовку. Чоловіки це знають і бояться не стільки самої мобілізації, скільки невиправданих або навіть неадекватних дій рекрутерів. Чи є необхідність відправити на фронт більше людей? Є. Це дорого, бо утримання тільки одного мобілізованого обходиться на рік 1.300.000 гривень, а військовослужбовця на "нулі" - значно більше. 

Приблизно 40% з витрат на одного мобілізованого припадає на заробітну плату. Решта — на харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєння та боєприпаси. Про те, у скільки обходиться мобілізація державі, розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, утримання одного мобілізованого обходиться державному бюджету України в 1 мільйон 300 тисяч гривень на рік. Для військовослужбовців на передовій цифри ще більші.

«При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 мільярдів гривень на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 мільйонів. Тобто буде ще більше», - зауважив Пендзин.

Він також зазначає, що всі соціальні витрати, підтримка бізнесу, субсидії та перерахування коштів до Пенсійного фонду здійснюються шляхом запозичень.

Пендзин звернув увагу на те, що 37,5 мільярдів доларів, які Україна планує отримати цього року, не можуть бути використані для фінансування воєнних витрат. Він вказує, що навіть додаткова мобілізація 100 тисяч людей вимагатиме додаткових 130 мільярдів гривень.

Також Кабмін збільшив щомісячні виплати військовослужбовцям "на нулі" на 70 тисяч гривень
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою збільшено на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Це рішення стало відповіддю на постанову Верховної Ради, ухвалену напередодні. Таку суму мають виплачувати за кожні 30 днів "на нулі".

Тепер військовослужбовці, що виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, окрім зарплати у 20-25 тисяч гривень і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень.

Ці 70 тисяч передбачатимуться для військових, які виконують бойові чи спеціальні завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (наприклад, між позиціями військ противника та своїх, на тимчасово окупованій територіях України).

Загалом військовий на "нулі" може отримати близько 200 тисяч гривень (до речі, це вдвічі більше, ніж ті 200 тисяч дерев'яних, які одержують військові рф). 

Джерело: Інформатор


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