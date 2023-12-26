Залужний провів брифінг щодо мобілізації

Залужний провів брифінг на тлі подання урядом законопроєкту про мобілізацію.
Головне:
▫️Роботою ТЦК незадоволений, але можливості по прийому особового складу вони не втратили.
▫️Потреба у нових мобілізованих розбита на періоди, про одномоментну мобілізацію не йдеться: "Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні".
▫️Цифра мобілізованих враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат.
▫️Люди мають відпочивати, але закріплювати ротацію бійців на законодавчому рівні буде обманом через нереальність цього.
▫️Військове командування не втручається у питання, хто може мати відтермінування від мобілізації.
▫️У законодавстві слід залишити поняття придатності і непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступені інвалідності.
▫️Про електронні повістки: Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.
▫️У залишенні Мар’їнки немає нічого резонансного, водночас наразі ЗСУ ще знаходяться у північній частині міста
▫️Російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат їхньої армії, хоча досі керівництво країни-агресора не зважало на кількість вбитих і поранених загарбників РФ на війні.
Джерело: Українська правда