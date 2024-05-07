Чи можливо буде оскаржити рішення ВЛК

Можливість оскарження рішення військово-лікарської комісії збережена та вдосконалена: оскарження рішення ВЛК тепер розглядатимуться в іншому закладі охорони здоров'я, ніж той, де було ухвалено первинне рішення, для забезпечення неупередженості.

Можливість оскарження рішення військово-лікарської комісії залишили в законодавстві та вдосконалили, заявив в ефірі телемарафону офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошніченко, передає УНН.

"Ця процедура лишилась. Крім того, ми її удосконалили. Відтепер, якщо людину оглянула військово-лікарська комісія, вона не згодна з цим висновком і штатна ВЛК приймає рішення, що є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось невраховано чи неправильно записано, буває різне, то тепер такий захід буде проводитися в іншому закладі охорони здоров'я. Не в тому, в якому була прийнята постанова, яка відповідно оскаржується. Щоб не та комісія, яка ухвалила рішення, повторного його переглядала. Оскарження нікуди не дінеться", - - заявив Мірошніченко.

Він також розповів, як будуть визначати придатність чи непридатність військовозобов'язаних.

"Індивідуальну оцінку дещо спростили в цьому положенні, бо визначили більш чіткі критерії для встановлення ступеня придатності – від придатного, до повністю непридатного. Переглянули розклад хвороб, пояснення до нього в таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. Переглянули також погляди на визнання придатності чи непридатності осіб, які отримали тяжкі поранення і мають ампутацію чи відсутність, наприклад, органів зору - наразі вони будуть визнані непридатними до військової служби з виключенням з обліку", – сказав Мірошниченко.



