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Рада ухвалила законопроєкт про вогнепальну зброю для цивільних

20:25, 20 сер 2024
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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9538 про декларування вогнепальної зброї, який надає право цивільним громадянам декларувати наявну зброю та боєприпаси до неї, а також користуватись нею з метою відсічі збройної агресії РФ протягом дії воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування. За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосував 291 народний депутат.

Закон передбачає, що людина, яка знайшла вогнепальну зброю, повинна впродовж 24 годин повідомити про це поліцію у будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на її  місцезнаходження для подальшого вилучення.

Декларуванню підлягатиме бойовий пістолет, автомат, мисливський карабін та деякі інші види зброї.

Водночас під час дії воєнного стану не підлягають декларуванню певні типи вогнепальної зброї і боєприпаси до неї. Мова йде про:

нарізну вогнепальну зброю калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї;
гладкоствольну вогнепальну зброю калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї;
кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них;
вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, які є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення;
вогнепальну зброю із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням;
вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, які закріплені за військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань України.
боєприпаси, окремо від вогнепальної зброї.
Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю набуде право власності на неї після воєнного стану та спливу трьох місяців із дня здачі знайденої вогнепальної зброї для перевірки до органу Національної поліції України.

Водночас і тут введено низку обмежень. Задекларувати знайдену зброю не зможе: 

цивільна особа, яка не відповідає вимогам, встановленим законодавством до фізичних осіб для набуття права власності на вогнепальну зброю;
вогнепальна зброя не підлягає декларуванню;
вогнепальна зброя належить іншій особі;
вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи.
Якщо ж цивільна особа знайшла вогнепальну зброю, яка не перебуває в цивільному обігу, як от автоматична зброя, але хоче набути право власності на неї після воєнного стану, то спочатку вона зобов’язана переробити таку зброю до дозволеного виду або передати до Національної поліції України.

Водночас в законі значиться, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Закон вступить в силу через три місяця з дня набрання ним чинності. Цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні впродовж місяця з дня введення в дію закону звернутися до Національної поліції України та задекларувати зброю.

Деталі про початкові ідеї в урядовому законопроєкті читайте у статті заступника глави МВС Богдана Драп’ятого "Що буде із вогнепальною зброєю, яку видали цивільним особам для участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії?".

Джерело: ZN,UA


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