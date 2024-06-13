Аргентина приєдналася до Контактної групи Рамштайн

Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента Хав'єра Мілея. Також країна приєдналася до контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання у четвер, 13 червня.

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", – заявив очільник Пентагону.

Як відомо, сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі Рамштайн для допомоги України. Контактна група об’єднує близько 50 країн. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, які були закуплені в Росії.

Джерело: Кореспондент