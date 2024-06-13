"Підтримати"
Тренди:
Новини
Скільки ВПО в Україні отримують державну допомогу як переселенці
Розмінування та обстеження небезпечних земель в Україні прискорилося
Столтенберг прокоментував ультиматум російського диктатора Україні
У Швейцарії оприлюднили список країн - учасниць Саміту миру
Російський шпигун українського походження отримав 15 років в'язниці
Обережно: шахраї! Викрито групу ділків, які продавали неіснуючі генератори
Між Україною і США підписано двосторонню безпекову угоду на 10 років
ДСНС попереджає українців про дуже небезпечні осколкові авіабомби
Аргентина приєдналася до Контактної групи Рамштайн
НБУ виводить з обігу гривневі купюри
Вологі серветки для дітей: як вибирати? PR
"Азову" нарешті скасують заборону на використання американської зброї
Що далі буде з субсидіями на тлі підвищення тарифів
Столітній ветеран Другої світової через 80 років повернувся до Нормандії, щоб одружитися
Контактна група Рамштайн оголосила про дату чергового засідання
Всі новини
Війна / Політика / Європа

Аргентина приєдналася до Контактної групи Рамштайн

19:41, 13 чер 2024
4
Версія для друку

 

Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента Хав'єра Мілея. Також країна приєдналася до контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання у четвер, 13 червня.

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", – заявив очільник Пентагону.

Як відомо, сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі Рамштайн для допомоги України. Контактна група об’єднує близько 50 країн. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, які були закуплені в Росії.

Джерело: Кореспондент


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще