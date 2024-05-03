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Кримінал / IT та медіа / США

Український хакер отримав багатомільйонний штраф та 13 років в'язниці у США за кіберзлочини

23:33, 03 травень 2024
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Суд у Техасі засудив 24-річного українського хакера Ярослава Васінського до 13 років і семи місяців в’язниці, а також штрафу в розмірі 16 млн доларів за кіберзлочини. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

Зазначається, що Васінський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у 2500 атак із використанням програм-вимагачів. Разом зі спільниками вони зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та вимагали викупи в розмірі понад 700 млн доларів за нерозкриття персональних даних жертв.

Використовуючи варіант програми-вимагача Sodinokibi/REvil Васінський поширював шкідливе програмне забезпечення, призначене для шифрування даних на комп’ютерах-жертвах. Після цього вимагав викуп в обмін на ключ розшифровки.

Разом зі спільниками українець вимагав викуп у криптовалюті та використовував обмінники, щоб приховати свої незаконно отримані прибутки.

Васінського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер визнав себе винним у Північному окрузі штату Техас за обвинуваченням з 11 пунктів.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці СБУ спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії та Євросоюзу та викрила міжнародне угруповання хакерів-вимагачів.

Джерело: Кореспондент


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