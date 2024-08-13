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Енергетика / Війна

Відключень світла не буде до жовтня. Але є умова

12:42, 13 сер 2024
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За умови відсутності нових атак на енергетику та аномальної спеки відключення електроенергії не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня.

Як передає Укрінформ, відповідне роз'яснення Група ДТЕК розмістила у Телеграмі.

У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергетиці дещо покращилася завдяки частковому відновленню генеруючих потужностей та зниженню температури повітря. Однак із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням.

У компанії нагадали, що ситуація все ще залишається складною, адже енергосистема втратила понад 9 ГВт через російські атаки на енергетику, які поновилися з кінця березня.

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"Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять усе можливе, щоб люди були постійно зі світло, але варто готуватися до різних сценаріїв", - наголосили у ДТЕК.

Як повідомлялося, наразі внаслідок російських ворожих обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК. Крім того, повністю втратило генеруючі потужності державне ПАТ "Центренерго", а в ПрАТ "Укргідргідроенерго" пошкоджено близько 45% гідроелектростанцій.


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