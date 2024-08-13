Відключень світла не буде до жовтня. Але є умова

За умови відсутності нових атак на енергетику та аномальної спеки відключення електроенергії не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня.

Як передає Укрінформ, відповідне роз'яснення Група ДТЕК розмістила у Телеграмі.

У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергетиці дещо покращилася завдяки частковому відновленню генеруючих потужностей та зниженню температури повітря. Однак із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням.

У компанії нагадали, що ситуація все ще залишається складною, адже енергосистема втратила понад 9 ГВт через російські атаки на енергетику, які поновилися з кінця березня.

Читайте також: Укренерго сьогодні не планує відключень світла

"Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять усе можливе, щоб люди були постійно зі світло, але варто готуватися до різних сценаріїв", - наголосили у ДТЕК.

Як повідомлялося, наразі внаслідок російських ворожих обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК. Крім того, повністю втратило генеруючі потужності державне ПАТ "Центренерго", а в ПрАТ "Укргідргідроенерго" пошкоджено близько 45% гідроелектростанцій.