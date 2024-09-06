Велика Британія надасть Україні 650 ракет для посилення протиповітряної оборони

Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM у рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони.

Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

Міністр оборони Джон Хілі оголосить про пакет заходів протиповітряної оборони сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України (" Рамштайн").

Перша партія ракет, про яку було оголошено сьогодні, має бути поставлена до кінця цього року.

Зазначається, що ракети, створені компанією Thales на заводі в Белфасті, вирізняються високою універсальністю і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та в повітрі.

Також повідомляється, що на засіданні групи міністр оборони розповість про "залізні зобов'язання" Великої Британії перед Україною і закличе союзників і надалі постачати Україні життєво важливе обладнання.

"Останніми днями ми стали свідками трагічних наслідків невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Ці нові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити своїх людей, інфраструктуру та територію від жорстоких атак Путіна", - заявив міністр оборони Джон Хілі.

На початку цього тижня Джон Хілі зустрівся із міністром оборони України Рустемом Умеровим, де вони обговорили, як Велика Британія продовжуватиме нарощувати підтримку в найближчі місяці. На цій зустрічі Хілі підтвердив, що до кінця цього року почнуться поставки артилерійських боєприпасів на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки військових зусиль України.