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Фінляндія пропонує розмістити штаб НАТО у 105 км від кордону з Росією
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Політика / Європа

Фінляндія пропонує розмістити штаб НАТО у 105 км від кордону з Росією

12:27, 04 жов 2024
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Фінляндія запропонувала НАТО розмістити штаб Північного командування сухопутних військ альянсу (Multi Corps Land Component Command - MCLCC) у місті Міккелі, повідомив міністр оборони країни Антті Гяккянен.

У цьому місті, розташованому за 105 км від кордону з Ленінградською областю, дислокується штаб командування сухопутних сил Фінляндії.

"Створення штабу MCLCC у Фінляндії є важливим кроком на шляху до ще більшого зміцнення стримування і оборонної позиції НАТО. Фінське командування сухопутних військ у Міккелі було очевидним вибором для розміщення командування НАТО. Об'єднавши ці два місця, ми отримуємо найкращу можливу синергію між координацією нашої національної оборони та координацією оборонних можливостей НАТО", - сказав міністр.

За його словами, натовське командування плануватиме, готуватиме і керуватиме діями сухопутних сил НАТО в Північній Європі. У звичайних умовах MCLCC відповідатиме за навчання НАТО в районі, а в кризовій ситуації керуватиме операціями сухопутних військ НАТО.

Командування складатиметься з персоналу країн-союзників і фінських сил оборони. Планування і реалізація здійснюватимуться поетапно, конкретніший графік буде оголошено 2025 року, йдеться в повідомленні Міноборони Фінляндії.

На зустрічі в червні міністри оборони НАТО висловили політичну підтримку створенню Командування багатонаціональних сухопутних сил і присутності передових сухопутних військ (FLF) у Фінляндії. Пропозиції були схвалені на саміті НАТО в липні. НАТО ухвалить політичні рішення щодо специфіки MCLCC і присутності FLF наступного року.


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