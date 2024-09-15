Росія не бажає говорити про обмін політв'язнів, які утримуються у її тюрмах - Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія тримає 219 українських політв'язнів і не бажає обговорювати їх повернення. ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за порушення прав людини в окупованому Криму.



Ситуація з поверненням полонених, зокрема кримських татар та кримчан, залишається вкрай складною, оскільки російська сторона не бажає обговорювати питання їхнього повернення. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає УНН.

На питання, яка ситуація з поверненням полонених, кримських татар та кримчан Лубінець відповів:

"Максимально важко. За нашими даними, в росії є 219 політичних українських вʼязнів. На жаль, росіяни взагалі не хочуть підіймати питання щодо повернення політвʼязнів".

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини оголосив рішення у Кримській справі Україна проти росії, що є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.