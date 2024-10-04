Мінсоцполітики запустило Соціальний портал - тепер можна спілкуватися с УСЗН віддалено

Запрацював Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики – soc.gov.ua. В особистому кабінеті вже можна подавати онлайн-заяву на отримання соціальних послуг.

Подати заяву на отримання соціальних послуг можна в особистому кабінеті Соціального порталу Мінсоцполітики за посиланням . Тобто звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді небов'язково – достатньо скористатися порталом. Там також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень.

За словами Костянтина Кошеленка, заступника Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), соціальні послуги – це лише перший етап розвитку Соціального порталу Мінсоцполітики. Надалі функціонал наповнюватимуть. Зокрема, у планах – доповнити функціонал можливістю подавати заяви на призначення соціальних допомог.

Він також додав, що напередодні запуску порталу по всій України провели низку оновлень в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, зокрема функціонал «Легкий старт», що дозволяє неверифікованим користувачам (тобто без КЕП) подати звернення на порталі, та «Підпис на планшеті», завдяки чому заяву можна буде підписати прямо на екрані планшету соціального працівника.

За результатами бета-тестування, яке пройшло у громадах Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областях, також внесли виправлення. Протягом 3-х місяців там випробовували можливості функціоналу та надавали зворотний зв’язок. Ці 4 пілотні регіони отримали 400 планшетів, завдяки яким фахівці зможуть оперативніше допомагати людині або сім'ї в оформленні заяви.

Створення порталу стало можливим за підтримки міжнародних партнерів, а саме Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Програми розвитку ООН (ПРООН), а також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.