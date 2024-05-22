Виклик країнам НАТО: Росія хоче забрати морські території Швеції і країн Балтії

Російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Воюючи з Україною, Росія продовжує загрожувати і безпосередньо країнам НАТО, насамперед балтійським. Так, ЗМІ помітили на сайті російського уряду проект, який свідчить про наміри РФ оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області. В Кремлі хотіли змінити географічні координати точок, які відміряють ширину територіального моря РФ, і навіть прилеглої зони біля узбережжя і островів. Наразі законопроект, який привернув увагу, вже відсутній на сайті уряду. Але у веб-архіві залишилася копія опису проекту, який російське Міноборони пропонувало до розгляду.



Що хочуть змінити



На кордоні з Фінляндією Росія хотіла скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає із додатку до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Діючі географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "повною мірою відповідають сучасної географічної обстановці", стверджують автори проекту.

Документ про перегляд кордону з'явився практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї. Російське Міноборони оголосило, що вони стартували у Південному військовому окрузі за участю комплексів Іскандер та авіації, озброєної ракетами Кинджал.



Реакція Заходу



Міністерство закордонних справ Литви заявило, що такі дії Росії розцінюють як свідому, цілеспрямовану, ескалаційну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх громад.

"Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав та всієї Європи", – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, у середу для детальних пояснень у МЗС буде запрошено російського представника, а відповідь Литви буде узгоджена з партнерами.

"Литва нагадує та закликає Росію поважати та дотримуватись загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, а також міжнародні та двосторонні угоди про непорушність кордонів", – йдеться у повідомленні.

Президент Фінляндії Олександр Стубб повідомив, що Росія не контактувала з Фінляндією щодо зміни кордонів.

Глава МЗС Латвії Байба Браже зазначила, що її країна підтримує зв'язок із колегами у Фінляндії, Литві та інших країнах на Балтійському морі, щоб прояснити ситуацію.



НАТО час прокидатися?



Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що НАТО настав час "прокидатися" і довести здатність адекватно реагувати на погрози.

"Такими кроками Росія відчуває готовність НАТО захищатися. Досі він (Володимир Путін) отримував сигнал, що НАТО не наважується сваритися з Росією, як допомога Україні "напівсили" та обмеження на застосування західної зброї, "заплющування очей" на залітання російських ракет і Дронів, масштабне заглушення сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури.

На його думку, Москва розглядає свою кампанію в Україні як частину битви за руйнування визначеного Заходом світового порядку і складова цієї стратегічної мети – підірвати авторитет НАТО.

"Вже настав час союзникам в НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії. Інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації, які врешті-решт можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту", - заявив Міхкельсон.



Початок агресії?



“Росія почала ще більше загострювати цю ситуацію, яка склалася не лише в Україні, а й у Центрально-Східній Європі. І вона далі провокує ці країни. І, можна сказати, ця агресія поки що словесна чи декларативна. Але також, я вважаю, Росія розпочала таку гібридну війну, і це один із елементів цієї війни — тиснути на країни Заходу та подивитися, якою буде їхня реакція”, — коментує російські ідеї щодо перегляду кордонів екс-посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він зазначив, що реакція має бути різкою та твердою, щоб показати РФ, що вона не має права в односторонньому порядку щось робити. Тому що, як наголосив Дещиця, країна-агресор намагатиметься йти далі “або словами, або ракетами”, якщо не буде реакції.

Джерело: Кореспондент