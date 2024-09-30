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Покрова, хвилина мовчання, Вугледар...

22:15, 30 вер 2024
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1 жовтня 2024 року, о 09:00 в Україні на хвилину зупинилося все - люди вшанували пам'ять загиблих загальнонаціональною хвилиною мовчання .

В день свята Покрови, в День захисників і захисниць України, громадяни вшановували захисників і захисниць, які полягли на полі бою за Україну, - у багатьох містах та селах, установах та школах кожного дня завмирає все на хвилину.

Але 1 жовтня стало особливим днем - в пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність нашої держави, за право жити, зупинилася на одну хвилину вся Україна.

 День захисників та захисниць України започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою «День захисника України». Але внаслідок реформи церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня.

Але цей день став і трагічною датою - наші війська втратили Вугледар на Донеччині, і в місто увійшли росіяни. Насправді від міста залишилися розбомблені квартали багатоповерхівок (весь Вугледар - це декілька десятків багатоповерхівок, п'ятиповерхівок і шахта), але це і важлива зміна логістики, як для нас, так і для ворога.

Василь Стус казав колись: "Терпи, терпи, терпець тебе шліфує..." Ми маємо витерпіти все - і перемогти! 


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