Ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу у Полтаві триває, служби розбирають завали.

Медики оцінюють стан 65 потерпілих унаслідок російського ракетного удару в Полтаві 3 вересня як важкий, 146 - як середній, а ще 87 - у легкому, поінформував голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін на прес-конференції, присвяченій ліквідації наслідків атаки.

"Усі служби оперативно працювали на місці події. Було задіяно 30 швидких, лікарні приймали поранених. Пацієнтам надають і стаціонарну, і амбулаторну допомогу", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося про 298 постраждалих і 53 загиблих.

Пронін висловив окрему подяку всім, хто здає кров для постраждалих.

"Ще 270 донорів приєдналися сьогодні", - додав він.

За словами Проніна, ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває, служби розбирають завали.

Як відомо, росіяни атакували Україну 35 "шахедами", ракетами Іскандер-М/KN-23 і Х-59/69. ППО збила 27 дронів, шість – локаційно втрачено. Ще два дрони полетіли в напрямку Бєлгородської області РФ та окупованої території Донецької області.

Джерело: Кореспондент