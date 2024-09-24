Жінка, яка порадила росіянам взяти насіння у кишеню, щоб воно проросло, вирвалася з окупації

Жінці, яка радила російським військовим, класти насіння соняшника в кишені, вдалося виїхати з окупованої території. Зараз вона у безпеці.

Світлана Панкова, відома своєю сміливістю жителька Генічеська, більше не в окупації! Жінка, яка стала символом нескореності, більше не піддаватиметься переслідуванням та залякуванням російської окупаційної влади.

Світлана стала відомою на всю країну після її сміливого вчинку у березні 2022 року, коли вона не побоялася підійти до російського солдата і сказала йому:

«Ви прийшли на мою землю, ви окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшнику, щоб вони проросли, коли ви тут поляжете!»

Ці слова облетіли інтернет, а відео з цією сміливою жінкою переглянули мільйони.

Через цей відважний вчинок Світлана Панкова потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою. Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею про «екстремізм», і окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд. Відомо, що це сталося через донос місцевих колаборантів, які зрадили її російським спецслужбам.

Проте зараз ми маємо чудову новину: Світлана Панкова змогла вирватися з окупації і тепер в безпеці. Її мужність і незламність стали справжнім прикладом для всіх українців. Вона не зламалася під тиском окупантів і залишилася вірною своєму народу та своїм переконанням.

Ця історія — про силу духу, патріотизм і незламність, які надихають усю країну. Світлана Панкова — символ українського спротиву, а її відважний вчинок назавжди залишиться в пам'яті народу.

Джерело: Район. Генічеськ