Оскароносний Майкл Дуглас з теплотою відгукнувся про Україну

Оскароносний голлівудський актор Майкл Дуглас, який разом с сином, актором Діланом Дугласом, побував в Україні на четвертому саміті перших леді і джентльменів на запрошення Олени Зеленської, дав відгук на свою поїздку.

Своє звернення він записав у світшоті UNITED24.

Дуглас був в Україні усього три дні, які були сповнені різноманітних справ і зустрічей, але вони з сином встигли погуляти по Києву, і Майкл був зачарований красою нашої столиці.

«Я мав уявлення про столицю як про Східну Німеччину до падіння стіни, але те, що я побачив, було фантастичним мегаполісом. Чудова архітектура, суміш радянського стилю і більш ранніх періодів історії. Казкова культура, чудові ресторани та вражаюча енергетика.

Неймовірний дух людей. Це місто нагадує всім нам про важливість свободи, демократії і про те, як для цього потрібно працювати".

Дуглас завжди підтримував Україну. Можливо, ще й тому, що його батько, теж всесвітньо відомий Керк Дуглас, народився в Одесі. Тож можна вважати, що Дуглас побував на землі предків.

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Фото: КМДА