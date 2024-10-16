КНДР заявила про 1,4 мільйона добровольців, які записалися цього тижня "воювати проти ворогів"

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили в середу, 16 жовтня, що близько 1,4 мільйона молодих людей подали заяви про вступ або повернення до армії цього тижня.

Про це пише Reuters.

Як відомо, КНДР звинуватила Сеул у провокаційному вторгненні безпілотників, яке поставило "напружену ситуацію на межу війни".

Ця полум'яна риторика пролунала після того, як минулого тижня Північна Корея звинуватила Сеул у відправленні безпілотників над Пхеньяном, які розкидали «величезну кількість» листівок антипівночі.

Водночас Північна Корея у вівторок, 15 жовтня, підірвала міжкорейські дороги та залізничні лінії на своєму боці кордону та попередила, що Південь «заплатить дорогу ціну».

Молоді люди, включаючи студентів та представників молодіжних ліг, які підписали петиції про вступ до армії, були сповнені рішучості боротися у «священній війні зі знищення ворога зброєю революції», повідомило офіційне інформаційне агентство KCNA.

«Якщо почнеться війна, РК буде стерта з землі. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню», - йдеться у повідомленні KCNA.

Північна Корея і раніше робила подібні заяви про молодих людей, які поспішають завербуватися до армії в період підвищеної напруженості, хоча подібні заяви ізольованої держави важко перевірити.

Минулого року державні ЗМІ повідомили про 800 000 громадян країни, які добровільно вступають до армії Півночі для боротьби зі Сполученими Штатами. У 2017 році також говорилося, що майже 3,5 мільйони робітників, членів партії та солдатів добровільно пішли служити.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), у Північній Кореї налічується 1,28 мільйона солдатів, що діють, і близько 600 тисяч резервістів, а також 5,7 мільйона резервістів Робочо-селянської Червоної гвардії серед безлічі неозброєних підрозділів.